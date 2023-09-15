大陸山東省沂水縣日前發生一起農作物竊案，2名竊賊多次前往一處芋頭田偷挖準備採收的成熟芋頭，前後得手約350公斤，未料還沒找到買主，就遭到警方逮捕。農民見到辛苦栽種的芋頭失而復得，顯得相當開心，還謝謝竊賊幫忙採收，省下不少力氣也省了大筆工錢。

根據陸媒《紅星新聞》報導，兩名男子因急需用錢，便將歪腦筋動到郊區的農作區，準備偷採農民作物。而且為了順利運送，還先花錢買一輛廂型車準備運輸，於是選擇了一處芋頭田下手。

2笨賊狂挖芋頭「350公斤」秒遭逮，農民笑：謝謝幫忙省工錢。(翻攝自紅星新聞)

竊賊辛苦挖了約350公斤芋頭，還準備囤積販賣，但農民發現要採收的芋頭不翼而飛，立刻向警方報案，當地員警巡邏時，在8月30日凌晨發現一輛可疑的廂型車在農田附近行駛，立刻上前攔查，果然當場逮捕這名竊賊。

警方事後在2人藏匿處，找到被盜走的約350公斤芋頭，發還給農民。但農民卻直呼，感謝兩位竊賊大力相助，不必讓他們費力採收，省下大筆工錢，還能直接賣出，真是幫了大忙。