根據證交所8月ETF定期定額排行榜顯示，高股息ETF依然最受到小資族青睞，檔數高達7檔，前三名依序為國泰永續高股息(00878)、元大高股息(0056)、元大台灣高息低波(00713)。此外，與7月榜單比較，復華台灣科技優息(00929)及統一FANG＋(00757)則是首次進入前20大，取代中信中國高股息(00882)及富邦科技(0052)。

ETF 定期定額交易戶數統計排行榜

資料來源：證交所 2023/9/14

其中，復華台灣科技優息(00929)堪稱是今年全ETF市場最強黑馬，尤其8月以來，吸金力特強，連連刷新00878之前創下的紀錄，掛牌後僅以95天時間，規模就飆破600億元，寫下ETF新篇章；同時也首次擠進8月ETF定期定額前20大榜單，直接晉升到第11名，更超越9月也要除息的群益台灣精選高息(00919)、以及富邦特選高股息30(00900)等兩檔高股息ETF強手，一舉擠進高股息ETF定期定額前四強。

00929不僅規模「一暝大一尺」，報酬率更是亮麗，9/14股價創掛牌以來新高水準，漲破18元，績效表現十分優異，存股族甚至戲稱「近期來說00929堪稱是『日日配』」、「最近每天早上都被929 砸醒」、「昨天的高點、今天的低點」。尤其00929打破全科技股不抗跌的刻板印象，更加吸引穩健投資人加入存股行列，有網友表示「我算保守的投資人，大多存金融股不敢買電子股，這檔已幫我分散電子個股了」、甚至還有人指出「說他成分股都是科技類股波動大，但這幾天大盤下跌，我怎麼看到 00878、0056跌比較多，反而00929 還比較抗跌耶」。

00929夯爆，網路討論熱度居高不下，許多存股族也紛紛分享00929定期定額存股密技，可以歸納四大訣竅，1周周扣：有投資人認為，00929已經是專門挑選科技股中，表現比較穩定的個股，建議一個月可以每周選一天扣，因為價格持續上漲，總是會擔心買在高點的話，單位數是無法成長的。如果預期第四季將迎來台股行情，此時就開設定周周扣，有效累積單位數。

2是善用智慧加減碼設定：目前共有10家券商提供00929定期定額存股服務，有券商提供台股定期定額智慧加減碼功能，申購之時可以加上此設定，系統會自動追蹤調整，逢高調降、逢低加碼，很智慧化，不用緊張盯盤。

3是定期定額搭配單筆逢低加碼：如果有遇到修正，除了定期定額之外，還可以搭配單筆逢低買進，例如修正5%加碼1張，修正10%加碼2張等等。

4是領息再投入：00929股息發放日設計很巧妙，通常是在下次除息前幾天入帳，因此，可以拿到股息後再投入參與除息，透過息滾息，加速資產累積速度。例如最近一次股息發放日是9/12，剛好是在本月除息最後買進日9/18前。這時候如果領到股息之後可以考慮再貼一點錢先進場，等除息那一天再買一張，就可以紀律並且加速存股。

00929將於9/19除息，投資人9/18前買進或持有，即可參與此次除息；若不想擇時進場者，可至中信證、富邦證、國泰證、元富證、玉山證、兆豐證、統一證、凱基證、群益證、華南永昌證等十家券商申請00929定期定額存股服務。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。