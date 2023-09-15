一名網友分享，老師在聯絡簿上留言叮囑某一位家長，回家以後要輔導孩子寫作業，結果家長看到聯絡簿上的訊息，竟直接到家長群組裡嗆老師，讓人看了超傻眼，也引發網友討論，不少人搖頭直呼，標準的恐龍家長，現在老師真的很難當。

一名網友今在臉書社團《匿名公社》上PO出對話截圖說，現在老師很難當！只見一位老師在聯絡簿上提醒家長要輔導孩子做功課，表示上課的時候發現孩子的作業幾乎每題都要教、需要老師一對一指導，但在課堂上無法從頭到尾只顧著他一人，因此請家長回家後幫助孩子協助未完成的作業。

該網友表示，那位孩子的家長看到連絡簿，竟跑到家長群組裡連發好幾條訊息嗆老師「我有叫你只顧他一人嗎？你在講三小，你能教就教，不要在那邊五四三！」原PO見狀忍不住吐槽說，在家長群組嗆老師是怕人家不知道你小孩什麼都不會？不寫作業要不要帶去山上野放？為何不帶回家自己教或乾脆放著不管？

貼文引起網友討論，「標準的恐龍家長」、「難怪現在小孩都不會尊重師長，上樑不正下樑歪」、「到時候考不好，家長又會說是老師不會教」、「大開眼界！現在說沒關係，等小孩長大再抱怨老師沒教好」、「現在老師真難當」、「帶回家自學吧！」

不少網友則是建議老師直接在家長群組回應那位家長說「了解家長的意見了！以後不會在聯絡簿上說明xxx在學校的狀態，也不再管他的作業跟成績，讓他在學校可以快樂成長。」