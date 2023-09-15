竹南鎮長青學苑15日舉行2023年結業典禮。（謝明俊攝）

竹南鎮長青學苑15日舉行2023年結業典禮。（謝明俊攝）

竹南鎮長青學苑15日舉行2023年結業典禮，學員秀出手作作品。（謝明俊攝）

竹南鎮長青學苑自2005年開課至今已18年，今年並新增佳興及塭內2個社區照顧關懷據點，開課地點已拓展至10處，讓鎮內長輩可以在家附近的社區據點就近學習，也讓長者們有更多元的課程選擇，15日長青學苑舉行2023年結業典禮，學苑學生們展現學習成果，苗栗縣長夫人陳美琦對長輩們學習手作成果感到驚豔，期望長輩們繼續樂活過日子。

竹南鎮長方進興表示，竹南鎮長青學苑課程自2005年開課至今，已邁向第18年頭，今年度課程今年新增佳興及塭內2個社區照顧關懷據點，開課地點已拓展至10處，讓鎮內老人家可以在家附近的社區據點就近學習，也讓長者們有更多元的課程選擇，培養終身學習的習慣並享受學習的樂趣，充分體現「活到老、學到老」的精神。

方進興指出，竹南鎮已規劃明年度配合縣府推動敬老三節禮金發放政策，讓年紀65歲以上或55歲以上原住民，都可以享有敬老禮金1年3千元的福利，以表達對長者敬重關懷，提升長者們居住在竹南的幸福感。

竹南鎮長青學苑15日在竹興活動中心舉辦2023年結業典禮及成果發表會，邀請120位學員、講師及志工們熱情參與，為大家展現苦練多時的學習成果，成果發表會除了靜態的蝶古巴特、紙藝創作及和諧粉彩作品展示等，也有動態的舞蹈及歌唱表演，種類相當多元，而典禮最後將頒發感謝狀給老師及志工，感謝有他們的付出，才能讓課程順利地完成。

特別的是今年成果展中展示了今年新增課程—「和諧粉彩」課程作品，作品中除了展示竹興學員的作品同時也包含佳興學員的作品，讓不同據點的學員，互相交流觀摩、欣賞彼此的創作，也感受到學習的喜悅。