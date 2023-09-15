民眾黨籍新竹市長高虹安本月爆出多起爭議，先是被檢方以立委任內詐領助理費起訴；接著又遭質疑搭乘名車、住在5千萬豪，另竹市前文化局長錢康明更指控，高虹安的「好朋友」李忠庭干涉市政，掀起政壇風暴。對此，TPOC（台灣議題研究中心）分析近期聲量與好感度，高虹安兩次重大新聞分別帶來10萬及6.7萬的負面聲量，然而對於民眾黨總統參選人柯文哲的影響，似乎並沒有外界設想的大。

TPOC昨（14）日發文指出，經由QuickseeK快析輿情資料庫統計今年8月1日到9月14日這段期間的網路輿情聲量走勢，結果發現，高虹安遭控涉嫌詐領助理費時，單日聲量衝到13.6萬則，且接連6天單日聲量都破萬則，最後衍生的總聲量更達到38.2萬則左右，負面聲量則超過10萬則，網路好感度（P／N值）約在0.3。

至於高虹安本月起遭控私人生活奢華、朋友干政，在9月14日18時前共計有22.8萬則聲量，且因為錢康明持續爆料下，單日聲量從每天約在萬則上下，一路飆到3.6萬則，單日最高達到5.7萬則，好感度則落在0.32，負面聲量則約有6.7萬則左右。

至於高虹安爭議連環爆發，是否會影響到柯文哲的2024選情。據TPOC分析，其負面新聞和柯文哲產生的相關討論僅僅只有12%，可推斷高虹安目前雖成為外界批判的焦點，但並未延燒到柯文哲身上，「對2024選情造成影響」一事目前還言之過早。