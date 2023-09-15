交通部觀光局今（15）日升格為觀光署。時代力量立法院黨團今天質疑，砸錢升格觀光署，旅遊品質真能跟著升級？觀光局花了人民大把公帑，民眾感受度卻極低，觀光署對於國內旅遊的性價比以及全台各景點的旅遊品質，到底如何把關？

觀光局升格，整體人員總額將增加百人到 282人，預算部分支出規模總計將達到 134.35 億元，包括單位預算歲出 53.32 億元及觀光發展基金支出 81.03 億元。此外因疫情回穩，未來觀光署更掌握依發展觀光條例收取「機場服務費」近 44 億的「勞務收入」。

在野黨團指出，然而，近年國人強烈關注國內旅遊住宿價格及景點 CP 值不高，不願再花錢住宿、寧願買機票去國外玩，幾乎已成為民眾對於國內旅遊的膝反射。這樣的旅遊品質配合未來升格觀光署大筆的預算支出，不禁想請問觀光署對於國內旅遊的性價比以及全台各景點的旅遊品質，到底如何把關？

2018 年後觀光局雖已陸續進行7項國旅補助計畫，經費總共超過百億元，其中針對補助要點查核作業、不實申報移送法辦等規範，完全都付之闕如，欠缺明確規範，造成全台各地地方政府無所依循、辦理查核的作法寬嚴不一，觀光局花了人民大把大把的公帑，民眾感受度卻極低，旅遊品質更讓國人對於住宿及旅遊「玩過一次就好、再也不二訪」。

今年度觀光署公務預算配合觀光發展基金辦理「體驗觀光-地方旅遊環境升級中程計畫（113-116年度）」補助地方政府所需經費共近 6 億 4 千萬元，立院為審查預算，行文要求提出已核定之補助案件計畫，卻遭觀光署僅提供「計畫名稱」、「補助經費」回覆，這樣閃避、藐視國會的合理監督，根本是莫名其妙、無法理解。

另外，近年露營活動興盛，然而至今觀光署官網揭露的全台近 1600間不合法露營場地，民眾仍舊無法看出非法應注意的事由為何，官網僅列出「違反法規名稱」、「營業狀態」，難道是讓民眾前往後、才能實地探詢現場情形？以上種種，如此讓民眾霧裡看花的資訊查核及揭露，不禁要問究竟值不值得民眾支持一年近 134 億台幣的觀光預算總支出。

而全台灣有 3436 家旅館，僅有 1604 家有提供無障礙房型或友善措施，然而至今究竟是「無障礙房型」或僅是「友善設施」，觀光署依舊混為一談，民眾難以得知。面對即將審查的 2024 年公務預算，希望交通部觀光署負起責任，讓民眾工作之餘、外國旅客來台擁有讓人感受再訪、信賴的旅遊品質。