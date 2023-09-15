華為選在9月25日舉行秋季全場景新品發布會，這一天正好是華為創辦人任正非之女、華為輪值董事長孟晚舟獲釋離開加拿大，回到中國大陸滿2周年日子。華為新機發表日意味著「浴火重生」，大陸網民則認為，是向美國示威、凝聚愛國心，但有網民批評過度消費民族情緒。

華為官方社交平台帳號「華為中國」宣布，將於9月25日下午2時30分舉行華為秋季全場景新品發布會，發表多個新品。社群又發布一段模擬海底起跑宣傳影片稱，「最大的阻力，給我們最大的動力」。華為常務董事余承東第一時間轉發微博稱：「好戲，一台接一台，我們9月25日見！」

第一財經報導，華為推出HUAWEI Mate60 Pro先鋒計畫，Mate 60系列等新品未發表就陸續發售。目前已發售新品包括Mate 60 Pro、Mate 60、Mate60 Pro+和Mate X5，引發市場熱烈關注和搶購。

報導提到，部分華為供應鏈企業已感受到市場回溫，並期待華為出貨量繼續提升。研調機構TechInsights預估，華為智慧手機整體今年出貨量預計將達到3500萬支，年增36%，至今年底，估Mate 60 Pro在中國的出貨量預計將超過100萬支。

2021年9月25日是時任華為副董事長孟晚舟，從加拿大獲釋，返抵中國的日子。2018年12月，美國控華為違反出口禁令向伊朗出售「敏感科技」，並「以假帳資料掩護」，因而以司法互助為由，要求加拿大逮捕在溫哥華機場轉機的孟晚舟。

在加國拘留長達1028天後，美司法部與孟晚舟達協議，孟認部分陳述但拒認罪，最後獲得緩起訴並獲釋，終於返回大陸。