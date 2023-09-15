羅北安（前）與薛仕凌在MV中細膩詮釋父子情。（默聲音樂提供）

HUSH以專輯《娛樂自己》奪下第34屆金曲獎「最佳華語男歌手」大獎，帶著新入手的身份，專輯裡深受喜愛的〈成人〉MV終於在日前推出，邀請來實力派演員羅北安，以及金鐘奬雙料鍍金的薛仕凌跨刀演出，2人細膩詮釋父子間的真摯情感，搭配HUSH溫柔與張力的詮釋，字字句句觸動人心，不少歌迷看了MV隨著情緒慢慢發酵而暗暗掉淚。

〈成人〉是從細胞分裂作為靈感，HUSH以身體的成長透過細胞分裂，從胚胎到嬰兒，最後出生長大，細胞的汰換就像是人生中的各種選擇，得到一些、捨掉一些，形成一道道成長的刻痕。所以HUSH從人體身上汰舊換新最快的頭髮跟指甲下筆，寫出長大成人的心境，歌曲深深地觸動MV主角羅北安和薛仕凌，羅北安說：「第一次聽到〈成人〉這首歌時感覺歌手是在用一種很隱諱的方式來講述每個人生必經的生長痛（Growing Pain）。」和HUSH給他的感覺一樣，是個不張揚、很溫和的人。

MV一開始從「生命中困難的選擇」發想，在討論拍攝主題跟腳本的時候，導演、HUSH以及工作團隊坐下來，一起分享了自身或身邊朋友所經歷過的故事，最終決定描述一個兒子為父親簽署放棄急救同意書的故事，來表現「感受到自己長大成人的那一刻」，透過羅北安和薛仕凌溫潤動人的演繹，累積出飽滿的情感，令人鼻酸的一幕引發共鳴；羅北安透露：「雖然身為一個演員在拍攝過程中難免技癢難耐，很想要做更彰顯演技的表演，但明白導演在這個創作裡的選擇，而自己也只要做一個最普通最平凡的爸爸就好了。」

選角時，導演推薦由金鐘影帝薛仕凌，搭配在劇場及影視界都是重量級地位的羅北安老師來扮演父子。定裝時，2人相似的神態與互動渾然天成，劇中兒子幫爸爸在陽台剪頭髮的戲，薛仕凌看似輕鬆，其實心裡相當緊張，他說：「原本以為是假做，但沒想到是真的用推剪剃。」