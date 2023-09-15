突發性耳聾病人可於高壓氧中吸入純氧，幫助修復聽力。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

大千醫院醫師羅浩儒表示，突發性耳聾是聽力突然降低的疾病，且有逐漸年輕化的現象。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

「醫師，為什麼我睡覺醒來突然一邊耳朵聽不見聲音？」近一個月以來，陸續有4位25-35歲的年輕男女，因突然出現耳鳴、頭暈、單側耳朵聽不到聲音而到苗栗大千綜合醫院就醫，經醫師診斷為突發性耳聾，所幸在接受藥物及高壓氧治療後，皆順利恢復聽力。

大千醫院高壓氧中心主治醫師羅浩儒表示，突發性耳聾是一種聽力突然降低的疾病，病人可能睡覺醒來後，突然發現一側聽力減弱，並伴隨耳鳴、耳悶感或暈眩等症狀。多數的病人找不到確切的病因，只有少部分的病人是由病毒感染、因三高疾病或季節溫差的血管阻塞、自體免疫疾病、熬夜、疲勞、壓力過大、藥物影響等原因所造成。一般好發年齡在40-60歲，但隨著現今生活型態改變，工作與生活壓力大，導致發病年齡有逐漸年輕化的現象。

大千醫院指出，突發性耳聾的定義是指發病3天內，連續測試3個音頻，皆有超過30分貝以上的聽力喪失。最佳的治療時間為發病14天內，治療方式以類固醇藥物配合血漿容積擴張劑、血液循環促進劑和維他命B12，來改善血液循環、血液黏稠度及促進神經修復。近年來更有許多研究建議可同步搭配高壓氧治療，幫助改善突發性耳聾的問題。

羅浩儒說明，病人於高壓氧艙中吸入純氧，可提升血液及組織內約15倍氧氣含量，使毛細血管氧氣的擴散距離增加3倍，大幅改善組織缺氧、增加白血球吞噬能力、幫助感染控制、並減輕內耳神經缺氧及水腫，進而促進耳蝸及半規管內循環和淋巴液流動，加速修復聽力。

大千醫院強調，由於突發性耳聾的預後好壞，除了嚴重度、年齡、病人本身是否有其他疾病影響之外，就醫時間的早晚也是非常重要的關鍵。因此，羅浩儒醫師建議民眾，一旦出現突發性耳聾的症狀，務必及早就醫接受治療，才能獲得良好的改善。