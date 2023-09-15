農業部拒絕公布超思蛋流向，卻要地方政府清查超思進口蛋，南投縣長許淑華今天怒嗆中央政府，現在中央政府最常使用的就是「超」跟「誤」兩個字，不是「超買」就是「誤植」，無作為的政府害慘公務員疲於奔命！

許淑華說，她看到台灣從疫苗到缺蛋問題，都是因為政府從未將民眾生命安全放在第一優先，甚至採購過程還牽涉到龐大利益在其中，害民眾生命安全遭受威脅。

她痛批中央政府，如果能做出讓百姓幸福的有為政策，就不會讓公務員為了稽查超思進口蛋疲於奔命，喊話民進黨政府應該說清楚講明白，並點名民進黨總統參選人賴清德也應該對此事表態。

許淑華說，中央政府已經要求各縣政府專案全面稽查超思進口蛋的流向，所以 縣府14日已經針對全聯、家樂福、楓康、與省錢4大連鎖超市進行全面稽查， 目前未發現巴西蛋上市，日後還會持續跟小超商跟零售商作了解，不希望有分流流入這些通路，影響民眾健康。

許淑說，中央稽查工作應該一開始從進口的源頭就應該做管制，甚至到底超思跟農業部、台農公司究竟是什麼關係？台農說出來的話是不是單純為中央政府背鍋，還是本來就是合作關係？這些攸關全民的安全問題，甚至還牽涉龐大的利益，中央都應該跟民眾講清楚。

「從中央整體進口蛋跟政府處置過程，都沒辦法讓大家看到政府有所作為，甚至牽涉到龐大的利益在其中！」許淑華痛批這就是這幾年來民眾對民進黨執政感到最痛心也是最難過得地方，因為這個政府完全沒把百姓生命安全放在第一優先，不管從疫苗至今，一路上都存在很多利益糾結在其中，但現在竟包括總統候選人賴清德也很少對整件事件作表態。

許淑華語重心長表示「我們希望看到的是廉能的政府！」她說地方政府稽查部分南投縣政府為了縣民安全，一定會努力把關，做好相關稽查工作，但仍忍不住心疼公務員，點名「中央源頭控管好地方就不必勞碌奔命！」她說，中央政策作為就是要讓百姓幸福，不讓基層公務人員疲於奔命，這很重要，「縣府會努力落實替民眾把關。」