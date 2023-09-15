許多減重或想控制血糖的人視澱粉為大敵，而不敢吃米飯，營養師李婉萍表示，臨床上常見到很多糖尿病患者或減重者，正餐不敢吃米飯，當感到飢餓、血糖下降，反而多吃了會讓血糖快速上升的點心，這時她會建議，吃完便當內的白飯，反而有助穩定血糖，還減少熱量攝取、幫助減重。

李婉萍在其個人網站表示，臨床上常見到很多糖友病人或是減重者，往往正餐不吃米飯，當感到飢餓、血糖下降、身體需要補充能量時，反而多吃了會讓血糖快速上升的精緻糕餅或甜點，會讓血糖值再度上升，血糖一直上下波動，反容容易傷害健康。她建議，正餐應吃飽，才能維持血糖穩定。

她在其臉書粉專表示，常有民眾表示，因為澱粉類容易讓血糖升高，所以不敢吃白飯，例如近來一名門診患者表示，為什麼他便當只吃一半血糖仍控制不好，於是她告知該患者便當飯要吃才有助控制血糖。

她說明原因，因為患者告知，平常怕血糖升高，因此中午便當白飯都只吃一半，但該患者每天晚餐與中餐相隔約8小時，半碗的白飯讓人無法撐到晚餐，患者常下午餓到快昏倒，有時吃1顆小肉包當點心，原以為肉包的皮沒多少澱粉，「但事實上，肉包的皮的澱粉約等於8分滿的飯。」

李婉萍表示，半碗飯的熱量為140大卡，而1個肉包300大卡，若中午便當飯沒吃完，多吃1個肉包等於要多吃1碗飯，所以不要怕吃白飯，建議這類人便當飯全部吃完，熱量反而比下午多吞一顆肉包來得少，「而且，只吃正餐，不吃點心，血糖反而更好控制。」