范德賴恩（Ursula von der Leyen）13日宣布將對從中國進口的電動車展開反補貼調查，以決定是否祭出懲罰性關稅，保護歐盟汽車製造商。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示：「全球市場現在充斥著更便宜的電動車。巨額國家補貼人為地壓低了它們的價格。」並宣布歐盟執委會將對來自中國的電動車發起反補貼調查。歐洲對競爭持開放態度，而不是向下沉淪。

德國之聲14日報導，但德國汽車產業對歐盟的貿易政策表示擔憂。「明鏡線上」文章指出，在中國有深入業務的德國工業將蒙受更多損失，而歐洲汽車客戶承受更高的價格，歐盟貿易政策將進一步朝著保護主義方向邁進。

德國賓士集團聲明指出，自由貿易和公平競爭確保我們的富裕、增長和創新能力，保護主義措施只能起到反面效果。

德國汽車工業協會（VDA）也呼籲，歐盟的正式調查必須考慮到整體利益以及中國的回應，但「很明顯，僅憑反補貼調查，對化解歐洲競爭面臨的挑戰，無濟於事」。

中國商務部14日回應，稱歐盟此舉將對中歐經貿關係產生負面影響。商務部說，歐盟擬採取的調查措施是以公平競爭為名行保護自身產業之實，是赤裸裸的保護主義行為。

維也納經濟研究所所長菲爾博邁爾（Gabriel Felbermayr）認為，歐盟現在啟動調查的做法，是「坐在玻璃房子裡，往外扔石頭」（德語成語，意思是如果對方反擊的話，玻璃房便粉碎無疑）。

菲爾博邁爾表示，一旦打起貿易戰，總體而言，懲罰性關稅讓中國可能更受傷，因為中國向歐盟的出口量大於進口；但德國也將很難支撐住，德國不僅是出口大國，而且在中國有著廣泛的生產基地，比如，寶馬iX3全部在中國生產，而產品進入歐洲的懲罰性關稅，企業得額外自己承擔。

不過，德國和法國兩國經濟部長則支持歐盟執委會的決定。德國聯邦經濟部長哈柏克（Robert Habeck）說，如果有懷疑，除了開啟調查，還能怎樣呢？因此，歐盟執委會的態度是正確的，至於中國可能的反擊，可以先不考慮。

法國經濟部長勒麥爾（Bruno Le Maire）表示：「我歡迎調查，如果補貼違反世貿規定，歐洲必須能夠回擊。」

歐洲汽車聯合會（ACEA）也表示歡迎歐盟的決定。但值得一提的是，該組織現任主席是法國雷諾汽車（Renault）執行長德梅奧（Luca de Meo）。

德國之聲指出，歐盟貿易朝著保護主義方向邁進，這是法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）一直以來提出的要求，它符合法國車商標緻或者雷諾的利益。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1120915