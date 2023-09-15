高雄市苓雅區武廟路15日上午傳出凶殺案，目前吳嫌現已被帶回高市警苓雅分局問訊，面對媒體提問，吳嫌不發一語，相關案情仍待警方釐清。（楊舒婷攝）

高雄市苓雅區武廟路15日上午傳出凶殺案，目前吳嫌現已被帶回高市警苓雅分局問訊，面對媒體提問，吳嫌不發一語，相關案情仍待警方釐清。（楊舒婷攝）

高雄市苓雅區武廟路15日上午傳出凶殺案，吳姓凶嫌疑似因為噪音問題與鄰居爆發口角，還憤而持刀在2位孩童面前殺害一對夫妻，警方於10時30分在屏東枋寮臨海路一帶逮捕吳嫌，目前吳嫌現已被帶回高市警苓雅分局問訊，面對媒體提問，吳嫌不發一語，相關案情仍待警方釐清。

疑噪音問題殺鄰居夫妻 吳嫌遭捕回警局問訊畫面曝光

吳嫌在屏東枋寮落網後，被警方帶回苓雅分局問訊，吳嫌穿著無袖白衣，頭戴安全帽及口罩，雙手雙腳上銬在員警的帶領下緩步進入警局，面對媒體追問「知道自己殺死人了嗎？」、「只因為噪音就殺人嗎？」、「需要這麼狠嗎？」、「做案刀械丟在哪？」等提問，吳嫌均不發一語。

高市警苓雅分局偵查隊長陳仁正指出，刑警大隊以及鑑識中心組成專案小組全力的追緝犯嫌，警方沿線調閱相關監視器、做相關查訪，掌握犯嫌持續騎著機車往南行駛，約在上午10時30分於枋寮臨海路逮捕吳姓嫌疑人，初步調查發現，他的作案工具、衣服都已經被丟棄，他在現場有坦承犯行，其餘案情他目前則保持緘默，後續會將他帶回釐清相關案情。