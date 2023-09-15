新竹縣政府環保局15日辦理新任局長蕭宏杰的就職宣誓典禮，祕書長陳季媛肯定蕭宏杰的專業能力及完整歷練，期許善加利用縣市合作平台及檢警環合作平台打擊污染事作。蕭宏杰也宣布上任後兩大施政重點，分別是做好鄉親關切的廢棄物處理，及建立民眾對政府的信心。

日前鳳山溪汙染事件全國矚目，加上長久以來焚化爐的問題引起地方抗爭，原本環保局長朱振群疑似為此下台，由副局長蕭宏杰暫代，9月起真除升任局長。

蕭宏杰指出，未來要加強危機處理與對外溝通，環保局同仁面對突如其來的環境汙染，幾乎都能在第1時間控制污染擴散、追查源頭與環境復原、善後與賠償，但他感慨局內做了很多事，但民眾並不了解，因此對政府不信任。未來將改善資訊落差、傾聽民意，拉近民眾和縣府的距離。

外界關心的新竹縣焚化爐，蕭宏杰表示，預計於明年8月完工、10月試燒，屆時可去化這幾年暫置的垃圾，讓生活環境更乾淨舒適。他認為垃圾處理要多元化，將加強宣導源頭減量，並與企業合作以循環經濟方式有效利用能源。

蕭宏杰畢業於國立成功大學環境工程學系、國立台灣大學環境工程學研究所，2007年考上公職後就到新竹縣環保局服務，曾任技士、水汙染防治科長、空氣汙染防治科長及一般廢棄物防治科長，並以專業認真的表現獲拔擢陸續升任環保局副局長、局長。