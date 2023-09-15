高雄市苓雅區武廟路15日上午傳出凶殺案，疑似為鄰居之間起糾紛後行凶，經警方調閱沿線監視器追捕，吳姓嫌犯在逃亡100多公里後，於10時30分在屏東枋寮臨海路一帶落網，但63歲的吳嫌目前極度不配合偵查，不只連兇器丟棄在哪不願透露，連住家都不同意警方搜索，讓警方相當頭痛。

這起兇殺案發生在15日上午7時許，當時63歲吳姓嫌犯疑似因為樓上羅姓夫婦的孩童太過吵雜，於是從13樓上去樓上理論，因此與被害夫婦產生口角，並砍殺夫婦2人。

凶嫌落網後極度不配合警方調查，先是不透露凶刀丟棄地方，再來也不配合警方進入屋內搜查，由於房子所有權人為吳嫌，但吳嫌不允許警方入內搜查，對於警方提問也一概不回答。

不過凶嫌兒子說，經常聽到樓上有連續的敲擊聲，但經過警察查證未有報案紀錄過，兒子有聽到過吳嫌口述說有憂鬱症，但未有就醫紀錄，也沒有看過他吃藥。

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