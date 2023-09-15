盛唐、九褔中醫診所2020年爆發鉛中毒案，違法使用硃砂、鉛丹摻入中藥，造成現任市議員張彥彤及父親前台中市議長張宏年等40多名患者「鉛中毒」，台中地院今天宣判，依違反《藥事法》判盛唐中醫負責人呂志霖徒刑7年6月、九褔中醫診所醫師洪彰宏7年2月、欣隆藥業負責人歐國樑6年，可上訴。

台中地院今天宣判，歐依違反《藥事法》之販賣禁藥罪9罪及偽證罪1罪，判刑6年；欣隆藥業有限公司處罰金80萬元；洪犯製造禁藥5罪、販賣禁藥罪95罪，判刑7年2月；呂犯供應調劑禁藥罪1063罪及登載不實文書罪徒刑7年6月。

此案源於前台中市議長張宏年及兒子現任議員張彥彤一家人4人，長期服用盛唐中醫院長呂世明（遭起訴後改名為呂志霖）所開立自費藥粉，因身體不適而就醫，赫然發現「鉛中毒」，張彥彤將中藥送驗，結果鉛、汞含量都超標，全案爆發後震驚全國。

台中市前國民黨主委陳明振的老婆也在盛唐就診，服用該中藥粉；彰化不少民眾服用九褔中醫所開的中藥粉，也出現類似症狀，向台中衛生局舉發，查出中藥重金屬超標。

據了解， 30名被害人委託消基會提出團體訴訟，其中不乏重症及癌末病患，向盛唐提出求償者有20人，年齡最大85歲、最小5歲，血中鉛濃度檢測結果最高118.8ug/dl，遠高於正常值10ug/dL上限；向九褔求償者有10人，最大69歲、最小12歲，血中鉛濃度檢測最高達173ug/dl，已有1名病患在2021年過世。

檢方調查，衛生署1991年公告不得使用硃砂、鉛丹，而硃砂也被列為禁藥。中藥商歐自2015年起將禁藥硃砂混入中藥材研磨製成「五寶散」販售，在2019年10月間起賣給九褔中醫，負責人洪彰宏分裝賣給病患服用；呂世明則自2017年底起，叫員工向歐購買硃砂，加入處方中藥粉包，治療失眠、安神病患。

豈料，歐男在2019年10月間卻誤將禁藥鉛丹「誤當」硃砂」，製成「珍珠五寶散」販售及供貨，而爆發兩診所病患「鉛中毒」。

台中地檢署調查，期間到兩診所看診服藥病患高達200多人、看診有1150人次，鉛中毒至少39人，檢方在2020年12月3日偵結，依違反《藥事法》起訴呂志霖、洪彰宏及歐國樑等3人。