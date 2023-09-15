台農蛋品供應的巴西進口洗選蛋品效期標示錯誤，引發食安疑慮，新北市衛生局迄今已查核80家超市，架上皆已無陳列巴西進口蛋品。呼籲農業部應儘速提供進口蛋品數量、販售通路，讓地方能為消費者食安把關。

衛生局表示，為維護市民食品安全，擴大啟動市售生鮮雞蛋稽查專案，至量販店、賣場、超市、超商及市場等查核每月至少60家，如有違反食品安全衛生管理法等相關規定將依法處辦。

關於巴西進口的冠軍洗選蛋，衛生局昨天稽查冠軍國際行銷公司，該公司為經銷商負責銷售，其產地巴西的冠軍洗選蛋來源為高雄的信興蛋品有限公司，洗選廠位於屏東，產品包裝及效期、產地均由信興蛋品負責打印，蛋品是否為同批台農洗選的巴西雞蛋，已經移請高雄市衛生局後續釐清。

衛生局表示，因目前中央未完整說明進口巴西蛋品經洗選後的銷售流向，在資訊不明下，地方稽查人力疲於奔命並造成消費者恐慌，呼籲農業部應落實源頭管理，強化跨機關溝通並主動揭露提供進口數量、販售通路等相關資訊，讓地方政府能更展現實質效率，共同為保障消費者權益把關。

爲確保校園食安，教育局表示，新北市學校午餐契約範本明訂蛋類應提供具『CAS台灣優良農產品』標章、『產銷履歷農產品(TAP)』標章、可追溯來源牧場的國產品，本市營養午餐蛋類食材一律使用國產，不會用到巴西蛋。

各學校午餐已於契約加重食品安全相關罰則並持續要求學校加強驗收作業，教育局也與衛生局、農業局組成聯合稽查小組，每月至團膳公司、食材供應商稽查及食材抽檢，自產地到餐桌全面進行安全性監測管控，將會持續加強檢核稽查，確保學童食安健康。