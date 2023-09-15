美國聯邦參議院財政委員會14日以全票贊成通過美台雙重課稅減免，行政院副院長鄭文燦今指出，這是一件對台美之間都是雙向雙贏的好事，對於台灣的企業在美國投資會有所幫助，對美國企業來台灣投資也有幫助，具體的租稅效益，等通過以後，應該在1、2年之內就看得出來。

美國參院財委會召開會議，討論「美台快速雙重稅收減免法案」（Description Of The United States-Taiwan Expedited Double-Tax Relief Act）法案概念性文件，並以27票贊成、0票反對，全數同意通過。法案完整內容會再對外公布。

鄭文燦表示，尊重美方決定的時間，這是一件對台美之間都是雙向雙贏的好事，因為美國的營利事業所得稅是21％，如果要匯回來台灣的話，還要加徵30％，如果能夠減少30％的一部分，會有一定的租稅效果，也對於台灣的企業在美國投資會有所幫助，像包括台積電等等，同樣地，對美國企業來台灣投資也是有幫助的。

他表示，另外針對個人，如果台美同時有收入，也會有幫助，具體的租稅效益，等通過以後，應該在1、2年之內就看得出來。