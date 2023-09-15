9月19日下午，在福州永泰舉辦一場名為「2023閩臺張聖君文化研討會暨第十一屆海青節永泰活動」活動。會議中公布張聖君IP形象及相關周邊產品，這是極少數由政府出面主導，結合宗教、文創及鄉村振興的混搭模式，具有市場的前瞻性。

臺灣有很多的宮廟的祖廟都來自福建，包含媽祖來自莆田湄洲島、關聖帝君來自漳州的東山島、臨水夫人陳靖姑是寧德古田，每年有眾多的信徒從臺灣回祖廟參拜進香，同時也搭起了兩岸民間交流的橋樑。其中有一尊神明，兩岸共同信奉卻有不同的稱謂，在福建大家尊稱祂為「張聖君」，在臺灣我們稱祂為「法主公」，稱謂的改變有其歷史因素，但並不影響信徒的虔誠信奉。在9月13日下午於張聖君的誕生地福州永泰舉辦了一場「2023閩臺張聖君文化文化研討會暨第十一屆海青節永泰活動」活動。會議邀請了兩岸青年、海內外專家學者、社會各界有關人士齊聚一堂。討論的焦點竟然鎖定在宮廟文創與相關的衍生應用，期望萃取歷史元素，結合IP文創的相關應用，共同推廣「張聖君」文化。

張聖君文創商品萃取歷史元素，有效結合文創相關應用。（圖／陳祖昌提供）

永泰屬於福州轄下的一個縣，縣政府在推動鄉村振興的部分不遺餘力，已經吸引很多兩岸青年在此紮根創業。此刻正逢國務院發佈兩岸合作交流發展的相關政策，在研討會上也討論到對於兩岸交流的期許，但其實永泰人最引以為傲卻是「張聖君」文化及作為「張聖君」出生地的永泰如何在推廣「張聖君」文化時起到領頭羊的作用。

在會議上大家共同研討結合閩臺實際現況，探討了聖君信俗文化及其在兩岸民間文化交流中的作用，並為張聖君文化兩岸交流使者頒發了證書。會上還發佈了張聖君IP形象及相關周邊產品，如張聖君個性郵票，聖君福茶、T恤衫等。這裡面有歷史元素，也結合兩岸青年的創意，充分體現創意無國界兩岸一家親的和諧情況。

早些年臺灣引以為傲的是文創設計加上軟實力，這幾年已經在大陸形成顯學，由於市場規模經濟的因素，大家都在談IP，所謂「IP」主要指品牌內容整體，並以知名度及粉絲數為其授權交易的基礎，從這個觀點看每一尊神明都是一個大IP。現在永泰用政府的行政資源結合兩岸民間的創意來推廣聖君文化，相信會掀起另一股文創風潮。