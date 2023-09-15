基襪大戰15日上演最終章，洋基重炮「法官」賈吉（Aaron Judge）2局上敲出逆轉滿貫炮，帶動球隊打出5分大局，儘管被追平，洋基仍在比賽後半段拉尾盤，終場以8比5打倒紅襪，在雙重賽中扳回一城。

紅襪首局強勢出擊，連續兩支一壘安打搶進得點圈，再靠著佛度戈（Alex Verdugo）滾地球開張，阿布瑞尤（Wilyer Abreu）安打把比數改寫成2比0。洋基的大局從弗羅里爾（Estevan Florial）的安打開始，2出局滿壘局面輪到勒馬修（DJ LeMahieu）打擊，打成內滾雖然被判出局，但經過挑戰成功翻盤，事後證明挑戰極其關鍵，洋基不但分數破蛋，下一棒賈吉更是送上滿貫炮，一下子幫助洋基取得3分領先。

雖然紅襪攻勢零碎，但都能有效打回分數，在7局下成功扳平比分，滿貫炮後呈現熄火狀態的洋基終於有所突破，此戰福星勒馬修在8局敲出二壘安打把比數超前，下個半局洋基重點培養的培拉薩（Oswald Peraza）轟2分炮，比賽就此定調，也報了稍早0比5輸球的仇。

賈吉自傷兵名單回歸後狀態下滑許多，打擊率不斷在2成6徘徊，但把球轟出牆的能力依舊，休養了將近兩個月的賈吉，本季32轟還是能排上美聯第4，僅次於大谷翔平（44轟）、羅伯茲（Luis Roberts，35轟）以及賈西亞（Adolis Garcia，34轟）。