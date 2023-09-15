（15：35更新）午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，桃園以南山區有局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風，影響時間至今晚；另外南投縣、嘉義縣、高雄市、台南市、嘉義市、雲林縣留意大雷雨。氣象署針對嘉義縣番路鄉發布災防告警，提醒當地民眾留意山區暴雨。

今天各地大多是多雲到晴的天氣，不過台灣附近環境水氣略增多，午後局部地區雷陣雨的範圍有較增廣趨勢。氣象署在午後針對桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區及屏東縣山區發布大雨特報。

氣象署另針對南投縣、嘉義縣、高雄市、台南市、嘉義市、雲林縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4點15分；請慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。嘉義縣番路鄉有暴雨發生機率，提醒當地民眾留意溪水暴漲並注意安全。