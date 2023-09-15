講師温珈乙透過課程介紹楊梅在地的仙草品種為桃園二號。（蔡明亘攝）

富岡地方創生組織富富·小山岡15日於富岡國小辦理「仙草『機』湯食物日」活動，孩子們體驗搓仙草湯圓，體驗從生產到餐桌的歷程。（蔡明亘攝）

富岡地方創生組織富富·小山岡15日於富岡國小辦理「仙草『機』湯食物日」活動，學童體驗製作仙草染。（蔡明亘攝）

富岡地方創生組織富富·小山岡15日於富岡國小辦理「仙草『機』湯食物日」活動，學生們大讚仙草湯圓好吃。（蔡明亘攝）

桃園市楊梅區富岡地方創生組織「富富·小山岡」，配合農業部食農教育推廣計畫，今於富岡國小辦理「仙草『機』湯食物日」活動，帶領孩子們認識桃園二號仙草的生長與用途，並製作仙草湯圓、仙草染，體驗從生產到餐桌的歷程。校方表示，透過在地青年帶領，讓學童看見傳承文化年輕人也可以做，可謂孩子們的榜樣。

富富·小山岡駐站專員張博舜表示，楊梅辦理仙草花節多年，除大型節慶活動外，盼透過在地食農教育體驗，連結社區與學校，將仙草作物以寓教於樂方式推廣，讓大眾認識仙草其實有許多不同用途，讓在地特色永續化，今約有100位學童參與，孩子們都相當興奮。

富岡國小4年級黃同學分享，今天發現仙草還能做成湯圓，有白色與綠色，過去都沒吃過，是全新的體驗，回家後會與家人分享新知。

講師温珈乙說，今透過課程介紹楊梅在地的仙草品種為桃園二號，又名「香華」，與外面吃到的仙草較不一樣，並帶孩子們DIY仙草染和仙草湯圓，小朋友們都做得很開心，對於知識吸收也非常快，在最後的問答環節，都能成功答對。

富岡國小校長李莉萍指出，校內推廣客家文化包括歌謠、手工藝、童玩、米食等，這次較特別，結合楊梅產業特色的仙草，與不同素材結合做出創新，相信客家文化能呈現更新、更亮眼、更有遠景，給孩子們很好的啟發。

李莉萍提到，富富·小山岡由在地青年組成，在富岡認真推廣客家文化，也讓孩子們看見，其實傳承故鄉文化，年輕人也可以做，讓大家想到客家不是只有傳統，也有創新的一面，且今日社區長輩和桃園市楊梅區員本社區發展協會也來參與協助，可說是另類的「三代同堂」傳承手藝。

張博舜也說，盼透過地方文化特色仙草體驗，深度導覽富岡產業歷史，從仙草產業體驗到各式仙草產品的創新，結合老街空間作為地方產品推廣點，形塑完整地方特色推廣計畫，讓在地居民成為仙草特色產品的最佳解說員。