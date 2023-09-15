女星Angelababy（楊穎）有混血血統，五官精緻、臉蛋接近完美，活躍於演藝圈和時尚圈。上月中旬，Angelababy出席活動，有民眾把隨手一拍的照片放上網路，突在這幾天於小紅書討論度飆高，小紅書博主評論：「忽然覺得她好可怕！」原來是讚嘆Angelababy禁得起死亡角度，每張無P圖都很美。

Angelababy上月18日在溫州五馬街參加品牌活動，當天她放下一頭黑色秀髮，化著美麗的妝容，身穿細肩帶背心和長褲，腰間挖空秀出無贅肉的好身材，一出場就吸引眾多民眾朝聖，現場人潮絡繹不絕。同天，Angelababy在微博PO自拍照，寫下：「感謝溫州！感謝五馬街！感謝大家的熱情！今天大家辛苦啦！答應大家的簽名和自拍照在這裡呀。」

Angelababy的顏值很高。（圖／微博＠Angelababy）

有當天偶遇Angelababy的網友，把隨手一拍的照片放在網路，讚美Angelababy的狀態好的不得了，有「生圖牛逼症」（大陸網路用詞，意思是無修圖也漂亮），而小紅書博主「娛樂顏究社」也放出Angelababy的無P圖，驚呼：「忽然覺得她好可怕……………就算各種死亡角度的生圖也都很美…像洋娃娃一樣。」

小紅書博主形容Angelababy美到太可怕。（翻攝小紅書）

其他網友看了Angelababy的無濾鏡照，紛紛認同地表示：「baby真的360無死角，她唯一的缺點就是沒成為我老婆」、「生圖比精修好看的程度」、「誰敢質疑baby的美貌啊」、「生圖女王名副其實」，但也有人吐槽：「看多就膩了沒特點」、「審美疲勞」、「無論何時何地都瞪著眼睛」