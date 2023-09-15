遭疑似鹽酸清潔劑灼傷的5名員警、3名消防人員，所幸送醫後無生命危險。（台中市警三分局提供／張妍溱台中傳真）

台中市警方15日上午獲報，東區復興路1處民宅內有人要輕生，76歲曾姓老翁見到警消竟潑灑疑似鹽酸清潔劑，導致現場5名員警、3名消防人員遭灼傷，警方壓制曾後強制送醫，並將曾依公共危險罪嫌送辦。

警方指出，警消趕抵案發現場，欲將曾姓老翁送醫，但老翁反抗並拿起疑似鹽酸清潔劑潑向警消，當場5名員警、3名消防人員遭灼傷，混亂中大家喊「後退！」，接著曾又將自己反鎖廚房內並縱火，曾妻大喊「廚房起火了」。

警方表示，接獲曾男的女兒報案稱，父親欲輕生，警消見曾男情緒十分激動，先潑灑疑似鹽酸的不明液體，又在自家廚房縱火，導致5名員警、3名消防人員遭灼傷，所幸送醫後無生命危險，警方將曾強制送醫，全案依公共危險罪嫌送辦。

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