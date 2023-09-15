登革熱疫情延燒，新北市今新增3例本土登革熱病例，為2女1男，年齡介於32至37歲間。分別居住於新店區、汐止區、板橋區，於潛伏期間皆有台南市旅遊史，發病日介於9月4日至9月8日，截至14日新北本土登革熱病例累計17例。

衛生局表示，新增3例2位住院治療中，1位已康復。

為防範疫情，新北市接獲疑似登革熱病例通報後，市府團隊即進行相關緊急防治作為：進行個案疫調、居住處所全棟戶內化學防治噴消與孳生源清除作業、針對個案活動範圍規畫區塊防治，自8月21日首例起已動員近979人次巡檢社區環境，清除3659個積水容器。

衛生局表示，最近新增案例皆有台南旅遊史，民眾到高危險區旅遊及活動，務必確保防蚊，有疑似症狀，要及早就醫，平日應主動每周至少一次，清除環境積水容器，落實「巡、倒、清、刷」，與市府團隊並肩合作，齊心清除孳生源，共同杜絕病媒蚊生長，才是阻斷登革熱疫情的根本之道。