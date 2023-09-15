詐騙手法更新！台中警方今年接獲28件假冒「麥當勞、肯德基」等一頁式廣告詐騙，詐團在臉書投遞假廣告，誆稱300多元的雙層牛肉吉事堡套餐特價僅49元，民眾貪便宜下訂，網路刷卡付款才知自己刷的是「科威特第納爾幣」換算後刷了5077元，且沒收到套餐，大罵詐團低級。

警方指出，小雯（化名）於本月4日見臉書有一頁式廣告，裡面的雙層牛肉吉事堡加上麥香雞，再加上6塊麥克雞塊與中薯及2杯飲料，原價300元，只要49元，她認為很便宜，開心下訂。

小雯依頁面指示輸入名字、手機號碼、電子郵件並確認提交後，即輸入信用卡號並刷卡49元，不料，接到銀行簡訊通知付款成功，但幣別卻是「科威特第納爾幣」折合新台幣5077元，報警後通知信用卡公司止付。

警方提醒，民眾瀏覽社群網站的時候一定要睜大眼睛，仔細核對，並認明知名企業的官方粉專，勿因售價特別便宜或限時限量銷售就急於提供資料或刷卡付款，要多加查證。