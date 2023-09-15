兆豐投信指出，8月美國整體通膨受近期油價上漲因素反彈，但具僵固性的服務類產業價格(租金、醫療照護等)漲幅並沒有加速，顯示通膨緩慢降溫的趨勢並未改變。聯準會主席鮑威爾於今年8月央行年會發表，聯準會將以替除食品和能源的核心個人消費支出物價指數作為通膨觀測指標，並指出房租通膨、勞工薪資增長已開始放緩，暗示未來核心通膨壓力有望進一步降溫，9月利率會議將有望暫停升息並採取觀望，美債市場未來表現正向，是投資人較佳的入場時機。投資人藉由債券ETF掌握投資風潮，債券ETF熱度持續上升中，全球債券ETF市場規模正快速增長，光是去年2022年交易額就已達到6.2兆美元，年增長44%，累計過去五年的年複合成長率達23%。年初至今全球債券ETF共獲得逾1900億美元資金淨流入，建議投資人可透過債券ETF組合基金緊抓債券投資機會。

兆豐全球債券ETF策略收益組合基金打包一籃子債券ETF，組合成三大特色，包含1.風險更分散：多檔債券ETF組合起來，債券類別多元，風險更加分散。2.價格透明及流動性佳：定價透明度相較直接購買公司債券更高，具有良好流動性。3.交易金額及成本更具優勢：債券ETF規模持續增長，且ETF具有市場效率，交易金額及成本較具有優勢。