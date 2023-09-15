台積電將再生能源視為邁向淨零排放的重要策略。繼簽署全球最大裝置發電量的企業再生能源購電契約後，台積電透過持續簽署長期再生能源採購合約，盼帶動多元的再生能源產業發展，吸引海內外再生能源廠商在台投資，為在地創造更大的再生能源市場供給。

在2023年世界地球日前夕，台積電首創再生能源聯合採購的ESG創新模式，打造再生能源與產業用電媒合平台，簽訂20年的200億度再生能源聯合採購長期合約，爭取穩定的聯合採購價格，以降低產業夥伴採用再生能源門檻，加速國內半導體供應鏈綠色轉型。

同時，台積電擴大永續共好範疇，透過台積電慈善基金會「公益綠能計畫」無償為弱勢機構裝設太陽能發電系統，並將發電躉售所得全數回饋弱勢機構，共計16座案場預計將於明年底前啟動運轉，未來將逐年為更多弱勢機構建置發電系統。

台積電為全球首家加入全球再生能源倡議組織（RE100）的半導體企業，董事長暨ESG指導委員會主席劉德音表示，台積電深刻了解自身在全球半導體產業中的關鍵地位、對眾多經濟體的影響力，並深知作為企業公民所肩負著刻不容緩的永續責任。

面對氣候變遷對環境和人類造成的衝擊，劉德音表示，台積電身為全球領先的半導體公司，以綠色製造為永續管理基石，持續深化綠色管理與創新作為，攜手產業建立低碳供應鏈，透過更積極採用再生能源，穩健邁向2050年淨零排放目標。

台積電落實ESG政策與環境保護政策，對齊2050年含價值鏈一同達到淨零排放目標，透過2025年起碳排放零成長且逐步下降，2030年碳排放回到2020年排放水準的永續藍圖，逐年檢視目標達成情形，動態調整或設定更積極減碳路徑，以實際行動實現零碳的永續未來。