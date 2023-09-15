消息人士透露，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）下週將赴美國參加聯合國大會，期間也將前往白宮會晤總統拜登並訪問國會山莊（Capitol Hill）。

美聯社報導，美國總統拜登（Joe Biden）請求國會批准高達240億美元預算，對烏克蘭提供軍事及人道援助以對抗俄軍入侵。澤倫斯基此次訪美之際，美國國會正就此事進行討論。

一名因事涉敏感不願具名的政府官員表示，澤倫斯基21日將在白宮會晤拜登。澤倫斯基訪問國會山莊的計畫則獲2名不願具名的國會助理證實。

澤倫斯基去年12月曾赴華府進行戰時訪問，並在國會發表一場慷慨激昂的演說。那次出訪是俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭以來，澤倫斯基首次公開出訪海外。

澤倫斯基下週訪美的消息由美國政治新聞網站「酒杯新聞」（Punchbowl News）率先披露，出訪細節尚未曝光。

白宮國家安全會議（NSC）不願對澤倫斯基是否將在白宮會晤拜登等計畫做出回應。