旺旺中時集團舉辦的「金威獎」秋季大賞，於今（15）日在松山文創園區舉辦頒獎典禮，現場並結合「TILF台灣國際品酒生活節」推出「金威嘉年華」活動，為期3天的酒展，除了金威獎頒獎典禮之外，同時也邀請現場民眾，一起盲測在8月份金威獎秋季大賞中脫穎而出的7支酒款，挑戰你對威士忌品牌的熟悉度。

「金威嘉年華」活動時間為9月15日至17日，在松山文創園區2&3號倉庫盛大舉辦，展期的第一天（15）日上午為金威獎頒獎典禮，下午則是現場民眾的盲測體驗，盲測的酒款為「金威獎」北、中、南各場次最受青睞的TOP 3威士忌品牌。參展廠商包含格蘭利威、亞伯樂、英勃特、東和、穀蘊、長懋、格蘭傑、Talisker、戶河內、嘉盛等酒商，現場氣氛活絡，民眾反應熱烈。

中國時報副社長曁總經理王儒哲表示，透過金威獎活動，讓威士忌文化能夠走入民眾的生活，也根據北中南三地盲測大使的評選結果，了解台灣各地消費者喜好的口感，幫助酒商精進品質，抓著產品定位。

藏酒論壇執行長賴偉峯說，威士忌愛好者專注於風味細節的變化，且盲測活動撕去酒標，更有助於了解自身真實喜好的風味；也感謝旺旺中時集團舉辦的「金威獎」，結合線下實體酒展，透過第三方公正的媒體，讓盲測活動變得更有意義。

而現場盲飲活動也成為一大亮點，活動有趣且深具意義，透過盲測可以拋開品牌帶來的刻板印象，並更加專注於色澤、香氣、口感等感官刺激；透過金威獎推出的系列活動，讓台灣威士忌產業向上提升，並砥礪酒商們互相學習，影響更多台灣愛好威士忌的好友，共創市場更美好的未來。

「金威獎秋季大賞得獎名單」

生活玩家TOP 3為鉑仕麥21年Rare、費特肯22年、百富21年波特桶。

北區百人盲測TOP 3為汀士頓12年雪莉桶、亞伯樂12年雙桶、波摩12年；中區百人盲測TOP 3為汀士頓12年雪莉桶、吉拉12年雪莉桶、亞伯樂12年雙桶；南區百人盲測TOP 3為亞伯樂12年雙桶、吉拉12年雪莉桶、詩貝10年。

調和威士忌之王為Johnnie Walker XR21年。

「品牌新星」TOP 3為The Art of the Blend、鉑仕麥、穀蘊。「最佳調和」TOP 3Johnnie Walker、百齡罈、皇家禮炮。「超值金選」TOP 3為三得利角瓶、仕高利達金雪莉、蘇格蘭王。「最佳廣告」TOP 3為三得利百年紀念篇、百富一心造一藝、格蘭菲迪29年夜櫻紀錄短片。

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