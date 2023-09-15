東琉線交通客船聯營處推出「夏趴不設限 YO BIKINI」活動，16日起凡穿戴比基尼、花襯衫、草帽、太陽眼鏡，即可參加抽獎，最大獎有免費船票、住宿券等。（謝佳潾攝）

東琉線交通客船聯營處推出「夏趴不設限 YO BIKINI」活動，16日起凡穿戴比基尼、花襯衫、草帽、太陽眼鏡，即可參加抽獎，最大獎有免費船票、住宿券等。（謝佳潾攝）

屏東離島小琉球觀光夯，每到夏季更是旅遊高峰期，而今邁入夏季尾聲，東琉線交通客船聯營處與琉球鄉生態觀光產業發展協會合作，以環境保育為前提，推出為期1個月的「夏趴不設限 YO BIKINI」活動，16日起凡穿戴比基尼、花襯衫、草帽、太陽眼鏡，或搭船前說出3項愛護生態通關密語，即可參加抽獎，最大獎有免費船票、住宿券等。

聯營處特助蘇育億指出，為抓住夏季的尾巴，聯營處特別推出「夏趴不設限 YO BIKINI」活動，遊客凡搭乘16日至10月15日期間、上午9時至下午2時的聯營處交通船航班，並穿戴比基尼、花襯衫、草帽、太陽眼鏡等海洋風格元素，即可參加抽獎，有0元、3折、5折、79折、88折等獎項，符合活動條件人人有獎，更有機會免費搭乘。

此外，因有鑑於小琉球在觀光產業日漸蓬勃的同時，也面臨如何與生態保育取得平衡的考驗，聯營處為促進永續觀光，此次活動也特別與琉球鄉生態觀光產業發展協會合作，以「愛護小琉球從我開始」為宗旨，乘客只要在活動期間向工作人員說出到小琉球旅遊要注意的「生態、環保、安全」等9件事的其中3件，一樣可以參加抽獎。

蘇育億說，活動期間，遊客還能每天參加線上抽獎活動，只要在聯營處東港候船室活動主題背板前拍照，並將照片上傳個人臉書、設定公開、＠東琉線聯營處並標記「＃聯營處夏日Bikini派對」，即可參加線上抽獎，有機會帶回免費船票及小琉球住宿券，得獎名單將在10月20日公布。