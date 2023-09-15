據了解，興業銀行認為，該業務是非核心業務，2020年已經出售了一部分。但他們表示，由於市場環境艱困，拉低了該部門的估值，出售交易可能不會很快進行。

執行長Krupa將於下周一提交該行的新戰略計畫，他將努力說服投資人，在經濟成長放緩的環境，他可以提高回報率，同時設定可以實現的目標。

由於對波動性較大的投資銀行業務感到擔憂，目前興業銀行的股價僅為帳面價值的34%，幾乎與德意志銀行相當，且市值僅為規模更大的法國競爭對手巴黎銀行和義大利裕信銀行(UniCredit)的一半。

據媒體報導，興業銀行據說也在考慮處理其資產託管部門。

興業的設備融資部門主要是針對運輸和工業的製造商、經銷商和供應商，提供設備租賃和融資解決方案。

知情人士還表示，興業銀行不太可能在即將到來的投資者日(Investor Day)承諾進行大規模的業務出售，而且Krupa可能表示，試圖「逐步」裁減非核心部門。執行長可能會在當天概述集團的成長領域，而不是指出要裁減的非核心領域。

Krupa在八月首次對分析師發表講話時表示，他的管理團隊有責任嚴格管理興業的業務組合，並將專注於「長期價值的創造」。