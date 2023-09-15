由數位發展部產業署與台灣微軟主辦的「DevDays Asia 2023 亞太技術年會」15日在高雄萬豪酒店熱鬧開幕。今年活動主題「AI 聚能轉新局，生成造浪創未來」緊扣備受開發者矚目的生成式AI等前瞻技術。高雄市長陳其邁也特別到場支持，並指AI是產業轉型的重要課題，高市府將讓生成式AI產業應用加速落腳南台灣、鏈結國際。

陳其邁表示，微軟是市府推動「亞灣智慧科技創新園區」後，首批進駐的國際大廠，連續2年在高雄亞灣推動微軟新創加速器計畫，培育28家不同領域新創，成功媒合超過3億元以上的商機，持續不斷引進新的技術在高雄落地，活絡創新能量。

陳其邁提到，高市府去年與高雄4大醫學中心合作，成立聯合學習平台，至今陸續孵化超過120項醫療AI研發，獲得超過8成的醫療院所使用，今年更在亞灣成立世界第一的生成式AI醫療聚落，讓高雄成為亞洲、全球智慧醫療合作的首選對象。

高市府經發局長廖泰翔表示，市府將持續與中央合作推動「亞灣2.0智慧科技創新園區推動方案」，鏈結國內外新創，媒合在地場域創新試驗，並接軌在地產業供應鏈，為創新科技產業帶來新商機，預計可促進550億元的國內外投資，帶動超過4000個就業機會。