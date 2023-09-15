曾任半導體工程師的信義房屋新莊店專案經理翁佳蓮，因為想要挑戰更多可能，加入信義房屋當業務，剛入行業績連續4個月掛蛋，讓她迷惘在廟裡嚎啕大哭問未來，所幸信義房屋有完善的教育體制，「有心想學，不怕沒資源可學」，她一一克服難關，以專業獲得客戶信任，並善用數位工具替客戶完成買賣屋人生大事，入行6年獲得房仲界奧斯卡「金仲獎」。

81年次的翁佳蓮畢業於中央大學工業管理研究所，畢業後在半導體業擔任營運規劃工程師，負責管理工廠內部資源，工作一年後，想追尋更有溫度的工作而興起轉職業務的念頭，而她當時有房屋買賣經驗，對於信義房屋房仲不同於其他房仲的專業應對服務印象深刻，因此決定加入信義房屋。

剛入行，翁佳蓮相信「努力就有收穫」，每天早出晚歸，拚進全力陸續簽進委託案，物件也都不錯，但缺少掌握度，物件都陸續被同業賣出，持續了4個月業績仍掛蛋，她沒自信的心想「是否不適合當房仲？」

一直沒有成效讓她信心全無，當時的店長鼓勵她「如果你自己都覺得很困難、不夠優秀、充滿負面想法，就算再怎麼努力，也只是一名平庸的業務」，她聽了之後轉念，決定繼續挑戰、承擔責任，再加上前幾個月的累積，最後在第6個月時順利轉正職。

而翁佳蓮的工程師經驗，也讓她善用數位工具，獲得屋主青睞，她針對屋主的房子客製化製作銷售企劃書，詳載自我介紹，對物件的估價、稅費、如何節稅、信義房屋歷年所得的獎項等，以專業爭取屋主委託，因為企劃書仔細精細，之後還成為12區的使用範本，深獲消費者信任。

翁佳蓮說，自己講話比較直，過去理科背景讓她不清楚人際界線，入行初期常常惹毛客戶，店長幫他找了許多信義房屋的教育資源協助她上手，不僅有房地產專業課程，還有關於溝通、心靈、判斷客戶類型等課程，而她隨著應對經驗變多，也能體察客戶在意的細節，在信義房屋6年期間獲得季服務品質獎3次、年度服務品質獎2次。

翁佳蓮回想，曾幫助一對70歲的夫婦賣屋，老先生需洗腎、又有白內障，老太太有腰傷、走路不方便，她盡心協助他們交易後的報稅大小事，服務完成後，老夫婦請她去一間海鮮自助餐廳吃飯，老夫婦吃素加上洗腎其實自助餐廳裡的大魚大肉都不能吃，他們邊打胰島素不忘提醒她多夾點菜，希望她能挑選她愛的食物，讓她感動「就像如女兒般被疼愛」。

翁佳蓮建議，若是想要轉職當房仲，很推薦來信義房屋，公司讓新人有扎實教育訓練，並在初期嚴格的管理，新人穩紮穩打進步，不至於「還不會走路就放飛」，而資源豐富，無論缺乏什麼都有相關課程可以學習「看自己有沒有心要學」，而她多年的耕耘，也讓她獲得2023金仲獎，她開心的說「房仲工作每一天都充實，成為房地產專家，幫客戶完成家業夢想，很有成就感」。