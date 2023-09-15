根據美國財政部聲明，負責國際金融事務的助理部長尼曼（Brent Neiman）昨天訪問香港，他是自2019年以來造訪當地的最高階美國財政部官員。

路透社報導，即使雙方關係日趨緊張，美國仍試圖加強與中國往來。美國財政部表示，尼曼將「依照總統拜登深化美中這兩個全球最大經濟體之間關係的指示」，在香港進行交流。

香港政府尚未回覆記者提問。

由於消費者和私人企業信心疲軟，加上債台高築、房地產市場衰退等因素，中國經濟正在放緩。

美國財政部聲明提到，尼曼此行是在財政部長葉倫（Janet Yellen）今年7月訪中的基礎上展開，他將與「政府官員、決策者、學者、美國商界和金融界領袖等不同對象」會談，主題包含雙邊金融和監管事務，以及香港和中國的宏觀經濟和金融發展等。

尼曼也將與學生和年輕專業人士交流，深化美國人民與香港人民之間的關係。

聲明表示：「尼曼將強調美國專注於確保並推進我們和盟友的經濟與國家安全利益，同時保障人權。」