清華大學印度台灣華語教育中心辦公室及印度中心15日共同舉辦第3屆「在台印度教授顧問團」會議，邀請新任印度駐台代表葉達夫（Manharsinh L. Yadav）偕同副代表楊丹杰（Dhananjay S. Yadav）參與，葉達夫在致詞時稱許台印是天然夥伴，甚至在會場公布他的電話，歡迎與會者聯繫，一起合作推動台印教育交流。

清大印度中心今舉行印度顧問團會議及授證典禮，聘任36位在台印籍教授擔任顧問團成員，協助推動台印教育交流，新任印度駐台代表葉達夫偕同副代表楊丹杰特別全程參與會議。

清大教務長巫勇賢在開幕致詞時指出，印度順利主辦今年20國集團（G20），並提出強化與國際交流合作願景，獲得國際社會重視。台灣與印度為天然夥伴，非常樂意強化與印度的雙邊交流合作，清華大學願意在既有基礎上，持續扮演兩國高教界的合作樞紐（hub）。

葉達夫在致詞時呼應巫的說法，同意台印為天然夥伴，並在民主、經貿科技、印太地緣等領域有共同利益。他也鼓勵在台印度教授扮演兩國間的橋樑，協助印度生來台就學及推動產學合作，並在會場公布他的聯繫電話，歡迎與會者主動和他聯繫，一起合作推動台印教育交流。

清大印度中心主任王偉中說明，印度顧問團的成立宗旨在希望借重這些印度專家的經驗，協助深化兩國間的高等教育交流。他進一步指出，顧問團成立兩年多來，先後提出許多具體協助，特別是許多顧問都主動提供自身的人脈，協助與印方重點大學建立聯繫等。

王偉中也說，計畫辦公室將推出台印人才媒合網站，協助台灣業界尋覓印度人才，並在11月率團前往印度參加教育展。這次會議也邀請清大副國際長王翔郁、教學發展中心研究員郭孟倫就清大的國際參與及線上教學發展報告，計畫辦公室也在會後安排顧問團訪問工研院。