新北市社會局考量弱勢家庭多屬經濟弱勢，針對社工輔導個案首辦「弱勢租屋輔導計畫」，提供最長2年的中繼社會住宅服務，但因房間皆無裝潢、家具，倘安置的弱勢戶無力負擔，將面臨沒有家電的窘境。大同公司今捐贈12台冰箱、5台14吋風扇給該中繼住宅弱勢戶使用，勞工局今舉辦捐贈記者會。

勞工局表示，透過新北產總理事長洪清福牽線，大同公司捐贈12台冰箱、5台14吋風扇給「好日子愛心大平台」，相關物資由社會局副局長許秀能代表受贈，隨後三峽廠工會將協助運送至社宅，勞工、社會兩局也頒發感謝狀，感謝大同公司勞資攜手行善。

勞工局長陳瑞嘉表示，現在新聞報導充斥著各種打打殺殺，很高興見證今天這樣正向的捐贈行善活動。新北市有很多工會在從事行善活動，不管是居家修繕、捐血、捐款等等，非常感謝新北產總牽線，大同公司與工會協力行善，共同打造新北市成為「安居樂業」的好環境。

社會局副局長許秀能表示，中繼社宅是以低廉租金提供經社工評估有租屋需求的弱勢案家短期居住，之後會輔導進入正常租屋市場。感謝大同公司捐贈冰箱、電扇物資，後續將分配到土城、新店兩處社宅，讓弱勢案家能有更宜居的環境。