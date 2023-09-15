高雄市苓雅區武廟路15日上午傳出凶殺案，疑似為鄰居之間起糾紛後行凶，經警方調閱沿線監視器追捕，吳姓嫌犯在逃亡100多公里後，於10時30分在屏東枋寮臨海路一帶落網，落網後相當不配合警方調查。警方也在下午舉行說明會，表示吳嫌兒子透露這幾年樓上的確會有物品碰撞地板的聲音，且聲音出現時間不固定，而管委會也透露，曾經替2家人調解噪音問題2、3次。

警方表示，吳嫌今日早上約莫7時許從13樓上樓找羅姓夫婦，當時正值2位小孩要上課時間，因此家門處於半開狀態，吳嫌到達14樓後直接進入夫妻家中行凶，小孩是否有完全看到行凶過程不清楚，但是是由小孩下樓向管理員表示自己父母遭到殺害的。

苓雅分局警方說明，吳嫌對於偵查過程相當不配合，且行凶後刻意從14樓走樓梯逃亡，而沒有搭電梯，並騎機車往南下方向逃逸，沿途多次換衣服逃避查緝，當時逮捕到吳嫌時身穿的服裝已和行凶時、逃亡時不一樣，等於中途已經換了3次衣物來躲避查緝，落網後仍不願表明行凶刀械的棄置地點。

而吳嫌對於警方問訊也相當不配合，不只保持緘默外，還不同意讓警方進入屋內搜索，但警方也從吳嫌兒子口中獲得少許行凶案情。

吳嫌兒子口述表示，樓上搬來近幾年，經常會有物體碰撞地板的聲響，且時間不固定。有時在白天、有時則在半夜，吳嫌兒子自己也多次聽到噪音聲，但對於父親行凶動機不確定。

而大樓管委會也表示，吳嫌一家多次與管委會反映羅姓一家的噪音問題，管委會曾介入調解2家人的衝突2、3次，但2家人不曾爆發過肢體衝突。

警方解說，吳嫌總共攻擊夫妻倆5刀，妻子身上左手臂有刀傷，且腰部有較大的刀傷，導致臟器外露，陳屍客廳；丈夫則是右手1刀、左胸1刀、腹部1刀，陳屍於臥室，不排除是在睡眠狀態遭傷害，且犯案現場未有明顯打鬥痕跡，因此夫妻恐是來不及抵抗就遭殺害。