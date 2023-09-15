打Game最重要的除了有夠給力的頂級硬體配備外，有舒適、能夠集中精神的氛圍空間更受玩家們重視，而三菱重工空調一直以打造精密重工業的頂尖技術，延伸到研發製造能創造舒適靜音、高效節能的空調產品而聞名，而ROG則是電競領域的潮流先驅，也是長期以來六都電競賽唯一指定使用的電競品牌。

這次合作融合兩大品牌的專業，打造獨一無二最適玩家的「尬電！潮涼．爽」空調電競體驗屋！讓所有電競愛好者同時體驗三菱重工空調的絕佳溫度與舒適控制力，以及ROG精銳重裝所帶來的卓越效能！現場裝設頂級旗艦機款ZSXT系列，特殊升級的開闔面板創造絕佳迴風空間、超大扇葉設計導風吹送更遠，智慧眼偵測功能更是利用科技節能，讓每個角落都能達到剛好的舒適感，19dB的超靜音表現，搭配內建4K UHD顯示面板，同時擁有可超頻144Hz畫面更新率的ROG Swift系列電競螢幕、具AI降噪功能與環繞音效的ROG Delta S電競耳麥，以及穩固且能提供全身完美支撐的ROG AETHON電競椅，讓玩家們在挑戰極限的決戰時刻冷靜應對、不被打擾，在頂尖的軟硬體全力支援下將戰力與集中力全面提升無極限！

為了貼近電競氛圍，三菱重工特別打造全台唯一的ZSXT限定版「潮黑」空調，簡約外型搭配深邃黑色，呈現極具電競潮流感的全新視覺風格。三菱重工空調不僅能助玩家們保持在舒適沉著的狀態，翻玩空調色系的質感設計更顛覆了傳統空調的想像與可能性，讓空調為電競空間帶來更多的科技感與時尚感，使電競愛好者擁有更好的遊戲體驗外，同時也感受到三菱重工空調與ROG跨界合作共同為電競玩家與居家空間帶來的創新與突破。