新竹傳出有戶外活動工作室暑假辦理營隊，帶隊老師竟對參加營隊的中、小學生有不當肢體碰觸，營隊結束後，家長發現小孩子出現異狀，追問之下才得知發生此事，氣得向民代陳情並向警局報案，教育局處也緊急通報各校調查，請家長留意，目前已知有3名中小學生受害。

今年8月期間，該戶外活動工作室辦理3天2夜的戶外活動營隊時，帶隊教師竟對參與的幾名中、小學生，有不當肢體接觸。營隊結束後，家長發現孩童行為出現異常，詢問之下才發現竟在營隊遭帶隊老師「特殊對待」，嚇得趕緊報案。其中兩名學生於8月下旬已先報案，另一名學生則於9月才報案。兩縣市教育局處也緊急通報各校，請家長留意，了解是否還有其他學生受害。

由於受害學生橫跨新竹縣市，社會處在接獲警局婦幼隊通報後，經社工評估狀況，配合檢方調查偵訊程序，提供被害人服務及維護被害人權益以及心理復原等。

目前案件已進入司法程序，警局婦幼隊不便對外透露任何案情內容，據了解，孩子已出現抗拒上學的情況，接獲陳情的民代表示，會陪同家長並協助處理相關法律問題。

新竹市警局1分局15日也突發新聞稿，宣導學童身體自主權的觀念，提醒學童「保護自己、尊重他人」，不隨意碰觸他人的身體，在面對不舒服的舉動甚至隱私部位遭侵犯時，能夠勇敢說不並盡快告訴父母及師長，希望學童未來在面對危險情境時，能夠有所警覺，及時尋求幫助。

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