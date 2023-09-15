台北市文化局委外經營的李國鼎故居，附近指標遭民眾抱怨標示不清，讓人無法順利抵達參訪。北市觀傳局回應，最晚會在10月初改善完指示牌；文化局補充，李國鼎故居營運合約將在2025年到期，正在辦理修復及再利用計畫，未來會調整此處營運方向、展示內容，以重新活化古蹟。

李國鼎故居興建於1935年，原本是日據時期總督府交通局遞信部長宿舍，戰後改為台灣省政府財政廳長宿舍，李國鼎擔任財政部長遷入居住直至辭世，台北市2003年公告此處為市定古蹟。

文化局介紹，李國鼎故居有2棟建築，1棟是故居，目前是資政生活家居擺設展示的常設展覽，故居耳房供年度特展時使用；另1棟鄰棟新館是彈性空間，是展覽辦理的活動空間。

不過卻遭民眾抱怨在濟南路上尋著指標走，中間突然看不到其他路標，導致找不到李國鼎故居，只好先行離開。

觀傳局回應，將於20日邀請文化局、消防局、交工處及公燈處，針對行人動線調整指示牌位置，辦理跨局處會勘，預計最晚10月初改善完成。

文化局補充，李國鼎故居營運合約即將在2025年初到期，正著手處理修復及再利用計畫，未來會調整李國鼎故居的營運方向、展示內容來重新活化古蹟，像是住居生活展示主軸及管理維護方式、重整戶外庭園景觀、串聯在地社區居民參與、增設夜間照明、改善參觀環境等。

文化局指出，上述計畫將在10月排入文資會審議後，明年開始規畫設計，再辦理修復工程。