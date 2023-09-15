新北市教育局今（15）日配合國家防災日，於市立鶯歌幼兒園辦理「在地化複合型防災示範演練」，透過專為幼兒設計的防災知識王桌遊，結合防災舞曲實地演練，將防災教育融入幼兒教學中，落實防災教育生活化之理念。教育局長張明文今天也親自到場，與幼生、家長及老師一同參與地震防災演練。

教育局表示，新北自2011年起輔導各級學校申請「防災校園基礎建置計畫」，從校園減災到整備出發，由防災教育輔導團入校，協助學校依據在地化災害潛勢規劃相關工作，包括辦理增能研習、環境安全檢核、充實校內防災設備及落實在地化災害潛勢防災演練等，使各校師生皆具備防災知能與素養，熟悉各種災害情境的應變作為。

此外，新北市300間公立學校及市立幼兒園已於2022年達到「校校為防災校園」的目標，未來4年將啟動第二輪防災校園基礎建置入校輔導，並納入非營利幼兒園和私立幼兒園，以實現永續發展韌性校園的目標。

鶯歌幼兒園園長吳宜霖表示，今年度配合教育部幼兒園防災教育親子共學政策，推動「親子共讀-防災！我知-安全小常識」計畫，112學年度開學前，教育局更發放小一新生新版防災頭套，作為新生正式進入校園學習的成長大禮包。

教育局說明，國家防災日規劃全市防災示範演練活動，目的是希望透過示範觀摩演練，提升各校師生的防災意識及應變能力，使能在面臨災害發生的第一時間，以正確的防災觀念來因應，隨時隨地都能進行自我掩蔽和熟悉避難路線進行疏散，讓防災教育生活化，邁向「生活防災好、安全好生活」。