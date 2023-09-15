一名網友分享，最近才知道紙本傳統發票上面，每期都會故意打錯一個字來防偽，而且錯的地方都超微小，可能只是少了一個點而已，讓原PO直言，統一發票心機好重，超酷冷知識也引起網友們討論。

一名網友昨在臉書社團《爆廢公社二館》上分享，直到現在才知道，原來傳統的紙本發票，每一期都會故意打錯一個字來防偽，告訴同事們這個冷知識以後，大家立刻翻出手頭上的傳統發票來找碴，結果發現真的有錯字。

原PO表示，和同事們實測以後發現，每張發票上一定會有一個錯字，但位置不一定，可能在正面，也可能出現在反面。此外，每一批發票的錯字也不同，因此7-8月份的發票的錯字，跟9-10月的發票可能會不太一樣，只能說統一發票的心機好重。

超酷冷知識掀起網友討論，「很有趣的冷知識」、「原來如此，我還曾經糾結過為什麼發票會出現錯字呢」、「手上有一張立刻拿起來找，結果竟然是真的」、「不算打錯字，只是會少一劃」、「事實證明，少一點並不會影響閱讀」。