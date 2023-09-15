美國總統拜登的次子韓特已因3項刑事罪名起訴

美國總統拜登一心要爭取連任，但卻出現了兩大威脅，一是次子韓特周四因2018年隱瞞吸毒買手槍，違反槍枝法，而受刑事起訴，創下現任總統兒女被起訴的首例。其次是廣泛認為，80歲的他已經老得不適合連任。

據CNN新聞網14日分析，這兩件事是拜登的心頭大痛。據說韓特買的槍後來被當時和他外遇的大嫂海莉（Hallie Biden）丟在雜貨店。然而，由於韓特違法，可能導致他入獄。而等著調查的，還有他涉嫌逃稅和不法外國交易。

雖然目前並沒有證據顯示，韓特的外國交易利益和拜登的政策立場有任何直接關聯，但共和黨籍聯邦眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）本周稍早已授權正式彈劾調查，而共和黨更打算向下深挖，以找出更多證據。

或許彈劾永遠也不會實現，甚至多年調查可能也不會暴露出拜登有什麼不法作為，但選民的心頭絕對會不斷想著，為何拜登身為總統，卻讓家人這樣做。

就算拜登和韓特及其他家族成員在中國，烏克蘭與其他地方獲利數百萬計美元的交易毫無瓜葛，但多數美國人可不信。根據CNN在8月下旬委託獨立機構SSRS所做的民調顯示，61%的美國人認為，當拜登身為美國副總統時，多少涉及兒子的商業交易。

但選民最擔心的，或許還不是拜登父子間的商業利益關係，而是他的年齡。《華盛頓郵報》（The Washington Post）專欄作家伊格納西斯（David Ignatius）本周在勸退拜登，要他盡快放棄連任，讓別人有機會贏得2024年總統大選時寫道，拜登的年齡已經不只是福斯新聞（Fox News）的說法，已經成了今年夏天全美民眾餐桌上的話題。