台肥將位於南港展覽館一館旁的原南港廠土地活化運用，2015年動工興建2棟觀光旅館及1棟辦公大樓，其中由漢來飯店取得樓高26樓的A棟旅館棟承租權，將於10月上旬試營運，成為1995年高雄漢來大飯店開幕後，時隔28年再開出新據點。

不過，台北漢來大飯店開業進度受疫情、缺工等干擾有所延後，而原擬加盟法國羅浮宮酒店集團（LVH）聯盟旗下金鬱金香酒店集團，掛上最頂級的「皇家鬱金香」（Royal Tulip）品牌以「漢來皇家鬱金香酒店」名義開業，最終仍以「台北漢來大飯店」迎賓。

台北漢來大飯店設有13～160坪不等的425間客房，以現代設計風格元素搭配大片落地觀景玻璃，展現簡約奢華且寬敞舒適的住宿空間，並整合智慧語音管家及環控系統，採用英國百年名床斯林百蘭與席夢思頂級床墊、Nespresso Vertuo膠囊咖啡機等設備。

餐飲宴會方面，台北漢來大飯店委由新加坡知名設計團隊DP Design操刀，打造可同時容納1200人的挑高7.5米無樑柱空間，採3大廳、5小廳的靈活變動格局，提供頂級規格及設施服務，搶攻疫後逐漸復甦的各式國際及本地會展、活動、商務會議與宴會需求商機。

台北漢來大飯店由集團企業漢來美食進駐1～5樓掌舵餐飲宴會業務，除了宴會廳外，首波開放餐廳聚焦「一座餐檯就是一家Fine Dining餐廳」的升級版自助餐廳、東方樓頂級粵菜、大廳酒廊與烘焙坊等5家餐廳，火鍋和牛排館預計12月飯店正式開幕後迎賓。

漢來美食表示，由於是位於五星級飯店內的全日餐廳，升級版的自助餐廳在規畫上將更訴求空間舒適性、服務細緻度和食材升級。面對頂級自助餐市場再創「天花板」餐價，漢來美食仍會以一貫的高價值取代高價格，不會挑戰天價。

台北漢來大飯店表示，將秉持「漢來式感動服務」精神，由具備兩大國際奢華酒店服務認證標竿的金鑰匙及英式管家團隊，為商務旅客提供無微不至的貼心服務。同時，精選日本超人氣生吐司品牌SAKImoto bakery，打造期間限定的專屬迎賓點心，迎接首批入住旅客。