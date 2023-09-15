新北市立委參選人林金結、林國春、洪佳君今(15)日號召民眾至農業部抗議，要農業部說明收回的巴西進口雞蛋到底是去了何處？ 是製作成蛋液再售出還是銷毀了？ 陳吉仲不應該推給台農就躲起來，應為一連串的錯誤下台。

新北市立委參選人林國春表示，台農公司已經承認有標示錯誤一事，若是故意謊標有效日期，讓消費者陷於錯誤而購買，既觸犯刑法第339條規定，也觸犯刑法255條的商品虛偽標記罪，而成立詐欺罪。

新北市立委參選人林金結表示，巴西進口雞蛋已經賣不出去了，回收之後去了哪裡應該向大眾說明清楚，若按照目前揭露的消息是製作成蛋液再售出，民眾實在不能接受，呼籲農業部不要留爛攤子給廠商就神隱，廠商也是依照陳吉仲的指示錯標，如今面臨鉅額罰單跟賠償，難道農業部不用負責嗎？

新北市立委參選人洪佳君表示，巴西進口雞蛋的數量，海關與農業部統計數字完全對不上，現在農業部又不敢透明公開進口蛋流向，造成衛生局稽查困難，地方政府無法有效率的為民把關。

林金結說，有幼教機構陳情，幼教機構必須出示食材的產地，豬肉不能有萊克多巴胺、禁用進口蛋等，開放食品進來是民進黨，麻煩卻是消費者在承擔，政府根本無法讓人民安居樂業。

林國春痛批，陳吉仲不僅對台農的監督責任瀆職，更有共犯嫌疑，根本是官商勾結，出事就推業者出來背黑鍋，陳吉仲則無事一身輕，民進黨不斷欺騙人民，如今不願向地方政府提供流向資料，海關進口數量也對不上，到底是在隱瞞什麼？ 難道也要封存30年嗎？