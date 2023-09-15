巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）數百名支持者今年1月8日攻擊首都巴西利亞的政府大樓，巴西最高法院今天表決將首批3名被告定罪，分別判處至少14年有期徒刑。

路透社報導，多數法官表決裁定巴西水務公司Sabesp前員工白瑞拉（Aecio Lucio Costa Pereira）有罪，他於暴動者入侵期間在參議院大樓被捕，涉嫌政變未遂、武裝犯罪組織以及破壞歷史建物等罪行。

法官們今天隨後也判決來自巴西南部巴拉納州（Parana）的拉薩洛（Matheus Lazaro）有罪。他們兩人分別被判處超過15年監禁，以及1年又6個月的外役監獄或居家監禁。

至於第3名被告馬薩爾（Thiago Mathar）則被判處14年監禁，包括12年又6個月的有期徒刑以及6個月外役監獄。

這3名被告還因破壞公物罪挨罰600萬美元，他們將與其他尚未受審的被告共同分攤這筆罰款。

今年1月，巴西左翼總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）宣誓就職一週後，極右派前總統波索納洛的數百名支持者衝進國會大廈、總統府和最高法院，抗議魯拉在去年10月的大選中勝出，並要求軍方發動政變。

白瑞拉的委任律師席瓦（Sebastiao Coelho da Silva）否認有政變未遂一事，對於相關損失嚴重性提出質疑，並批評所謂的「政治判決」。

巴西最高院法官孟迪斯（Gilmar Mendes）表示，這些不應視為個案，所有涉案者都應接受調查，「我們論及之事攸關民主存續」。