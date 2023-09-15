巴西雞蛋流竄市面不知去向，藍立委選將批：農業部已全面失控。(資料照)

超思公司進口巴西蛋風波，已從採購疑雲升級為食安危機，國民黨屏北立委參選人黃明賢痛批農業部，對超思百般護航才造成今天問題，且巴西雞蛋流竄市面不知去向的窘境，呼籲農業部長陳吉仲應立刻下台。

黃明賢認為，陳吉仲主政下的農業部已完全失能，農產品產銷失調只會花錢補貼，去年缺蛋危機浮現時，只會說「冬天缺蛋是因為民眾火鍋吃太多」，或是呼籲民眾「改吃鴨蛋」，而對超思專案進口巴西雞蛋的問題既無法對外界釋疑，更要求進口無關的通路商出面為超思背黑鍋。

現在又不願提供巴西蛋流向給地方政府，黃明賢認為，陳吉仲的表現已經證明他完全不適任農業部長職位，強調陳吉仲下台未必馬上解決超思爛攤子，但陳吉仲不下台，台灣農業總有一天會陷入萬劫不復的絕境。

黃明賢更強調，問題巴西蛋外流已經造成民眾人心惶惶，更是已觸碰到食品安全的紅線，但很遺憾的，屏東縣選出的立委鍾佳濱本應為民眾食安監督把關，但卻只忙著他立委選舉造勢宣傳，面對基層民眾的恐慌卻毫無表示，這種不做為不表態已然失職。

黃明賢也呼籲，屏東縣政府應向農業部索取巴西進口蛋的分配與流向，讓屏東縣可以做管控與調查民眾健康，此外針對學校營養午餐跟老人共餐等，需特別照顧健康群體，以供應國產蛋為優先。