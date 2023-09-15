桃園市中壢國小擁有百年校史，市府分兩期施作重建校舍與興建地下停車場工程，預算9.88億元，獲前瞻補助1.8億元。（蔡明亘攝）

桃園市中壢國小地下停車場一期啟用提供119席汽車格與141席機車格。（蔡明亘攝）

桃園市中壢國小地下停車場一期啟用提供119席汽車格與141席機車格。（蔡明亘攝）

桃園市長張善政宣布，中壢國小地下停車場16日起至9月30日免費試營運，10月起正式營運。（蔡明亘攝）

桃園市中壢國小地下停車場一期啟用，除普通車格外也設置電動車充電樁。（蔡明亘攝）

桃園市中壢國小位於市區，校舍老舊且鄰近火車站停車位不足，市府2020年起啟動拆除校舍重建並興建地下停車場計畫，原預計去年完工，受缺工料影響延至今年5月竣工，師生已進駐新校舍。桃園市長張善政今宣布，該停車場明起至9月30日免費試營運，10月起正式營運，周邊里民也有月租優惠，盼紓解市區車位不足問題。

中壢國小擁有百年校史，市府分兩期施作重建校舍與興建地下停車場工程，預算9.88億元，獲前瞻補助1.8億元。張善政指出，中壢國小地下停車場啟用對附近居民是一大福音，停車場設計具環保理念和智慧功能，電動車充電收費以度數計費，是目前台灣非常先進的模式，師生也於新學期開始使用全新校舍。

張善政宣布，中壢國小地下停車場將於16日起至30日試營運開放免費停車，10月1日起正式營運，將提供8折月租優惠回饋附近里民，盼紓解周邊車位不足問題，提升市區停車便利性，也讓師生與居民有更好的環境與生活品質，同時期許第二期工程可於明年9月如期如質完工。

交通局長張新福說明，一期工程為地下1層停車場與地上5層校舍，二期工程為操場及地下1層停車場，一期啟用提供119席汽車格與141席機車格，屆時二期完工後，將整併全區地下停車場，擴大至310席汽車格及280席機車格。

此外，距離停車場半徑300公尺內的石頭里、中建里、中榮里、中壢里、東興里、北安里及新勢里民，將享有8折月租價。10月1日正式營運後小型車臨停費用每半小時20元，優惠每日最高上限280元，歡迎民眾多加利用。

張新福說，中壢國小地下停車場不僅加強停車場友善標示，停管設備也採智慧3D車牌辨識系統、車位在席、智慧電子收費系統、雲端月租系統、專用車格感應式語音系統、綠能智慧充電樁等設施。汽車臨停可透過多元支付APP整合，由信用卡扣款離場。另考量學童安全，更提供家長接送優免、場內安全口號人行道、安全警示旗幟及挑空區防墜網架設，加強行車及行人安全。

桃園市議會議長邱奕勝表示，中壢國小鄰近火車站，來往人口多，但停車場不足，尤其近年周邊發展迅速，中壢國小又位於地方商業區，停車需求更大，感謝市府考量地方發展與居民生活品質投入重資，完成中壢民代及地方仕紳的共同心願，也謝謝師生與家長共體時艱，忍受工期不便，相信今日停車場啟用，中壢將迎接新的未來。