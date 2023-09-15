南韓去年生育率下滑至0.78，再創全球新低紀錄，日前有名南韓網友在當地論壇theqoo轉PO一則文章，內容是一名日本人在X平台列出11個不想在南韓出生的理由，引發網友熱烈討論。也有網友直言東北亞國家都有類似情況。

一名日本人在X平台PO出「南韓人的一生」，列出以下11點處境，並在最後總結，「自己完全不想要生在南韓。」

1、小學一年級開始每天苦讀到深夜

2、上學沒有充足社團活動

3、學歷低的話人生就完蛋了

4、外貌至上不好看的沒人權

5、如果不追隨流行就是異類

6、自己一個人去餐館吃飯是怪胎

7、必須絕對服從比自己年長的人

8、只有男生要強制當兵

9、過於嚴苛的男女性別對立

10、少子化問題全球最嚴重

11、隔壁國家就是北韓

南韓網友看法兩極，有人認同表示「雖然確實如此，但從日本人口中聽到這種話，讓我很生氣」；也有人針對內容反駁「相比日本，外國人更喜歡南韓，而且日本人薪水很低」、「東北亞國家都一樣爛」。